***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/85 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817567BIST