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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

07.02.2020 12:29
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/85 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817567


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