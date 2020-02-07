***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
07.02.2020 12:29
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/85 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817567
BIST
14:21121.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -317,77
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:215,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:216,5656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:21301,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,30
|Açılış
|: 301,90
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.416.456
|% 19,97
|
|ARENA
|12,97
|33.478.694
|% 17,80
|
|BUCIM
|7,87
|29.556.673
|% 16,94
|
|AYCES
|11,59
|5.858.014
|% 14,98
|
|LINK
|33,90
|26.198.332
|% 14,84
|
|DOKTA
|54,45
|67.997.301
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,61
|562.857.771
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|315.511.306
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|226.931.943
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|224.410.139
|% 1,88
|
|VESTL
|16,42
|222.825.943
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,23
|140.428.585
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,94
|315.511.306
|% 0,00
|
|ODAS
|2,29
|178.054.711
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,15
|226.931.943
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|113.602.661
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7232
|7,7619
|% 0,08
|
|Frank
|6,1109
|6,1477
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,22
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
|
Seans Raporu
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14:36XU100
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