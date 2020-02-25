***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
25.02.2020 17:50
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/85 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821494
BIST
17:57114.631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -158,14
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:576,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:576,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:57325,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,73
|Açılış
|: 325,44
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.153.813
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,80
|27.252.738
|% 15,37
|
|BURCE
|7,07
|3.773.545
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.162.106
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,14
|5.104.576
|% -7,11
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|9.604.306
|% -6,56
|
|THYAO
|13,57
|3.293.879.389
|% -2,09
|
|ASELS
|29,10
|1.393.937.166
|% 1,68
|
|KARSN
|1,96
|694.593.941
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|650.902.287
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|445.790.321
|% 0,46
|
|KARSN
|1,96
|694.593.941
|% 5,38
|
|THYAO
|13,57
|3.293.879.389
|% -2,09
|
|KRDMD
|2,83
|650.902.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|261.034.653
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|445.790.321
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9299
|7,9697
|% 0,63
|
|Frank
|6,2399
|6,2775
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6284
|1,6366
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
|
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