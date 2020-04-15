***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2020 10:37
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 81.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 09.04.2020 tarih ve 21/468 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838108
BIST
13:2296.715
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -1.835,22
|Açılış
|: 98.945
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|Önceki Kapanış
|: 98.550
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99.044
En Düşük
94.602
13:226,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8792
En Düşük
6,8079
13:227,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5094
En Düşük
7,4578
13:22379,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,52
|Açılış
|: 379,28
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|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.773
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,57
|108.791.684
|% 9,87
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|22.492.621
|% -9,76
|
|THYAO
|10,74
|1.708.634.705
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,15
|1.311.576.997
|% -0,73
|
|ASELS
|26,66
|1.262.936.788
|% -2,27
|
|GARAN
|8,34
|628.199.655
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,54
|480.279.082
|% 6,54
|
|THYAO
|10,74
|1.708.634.705
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|259.694.563
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,54
|184.543.407
|% 4,76
|
|IHLGM
|1,04
|112.975.047
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.433.592
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5715
|8,6145
|% -0,11
|
|Frank
|7,0888
|7,1315
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,18
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.485
|5,10
|
|Tam
|2.492
|2.557
|5,20
|
|Yarım
|1.212
|1.245
|2,50
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-1,26
|