***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.05.2020 17:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2020 tarih ve 21/468 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844744
BIST
17:32100.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 871,90
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:326,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:327,5788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:32384,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 384,12
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.665.675
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|18,85
|12.534.536
|% -9,20
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,82
|1.767.380.779
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,45
|579.604.938
|% 2,51
|
|GARAN
|7,92
|563.373.847
|% 0,13
|
|THYAO
|10,64
|561.705.556
|% 0,00
|
|ECILC
|5,96
|536.915.206
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,45
|579.604.938
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,29
|188.451.464
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,85
|527.457.330
|% 3,22
|
|YKBNK
|2,18
|292.867.204
|% 0,00
|
|ODAS
|1,86
|208.961.768
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5115
|8,5542
|% -0,48
|
|Frank
|7,1710
|7,2142
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|7,49
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.539
|2.575
|-0,80
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-0,03
|
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