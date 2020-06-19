***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.06.2020 17:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 71.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 18.06.2020 tarih ve 36/739 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852055
BIST
17:56113.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 954,83
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:566,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:567,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:56382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.414.532
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.209.988
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.173.288.082
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.568.381
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|SANEL
|5,22
|42.576.517
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.369.927
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.123.804
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.890.106.758
|% -0,49
|
|TCELL
|16,86
|2.012.634.594
|% 3,88
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,85
|449.008.633
|% -2,63
|
|PETKM
|4,12
|923.629.636
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4384
|8,4808
|% -0,63
|
|Frank
|7,1667
|7,2098
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|15,86
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.504
|18,00
|
|Tam
|2.555
|2.568
|16,50
|
|Yarım
|1.245
|1.256
|9,00
|
|Çeyrek
|624
|629
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,07
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|0,98
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