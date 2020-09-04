***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
04.09.2020 14:36
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 78.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 03.09.2020 tarih ve 55/1102 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873297
BIST
14:331.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:337,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:338,8184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:33463,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,17
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:33
|PKENT
|1.368,80
|14.817.402
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|92.370.570
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.240.683
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,53
|117.498.571
|% -7,99
|
|INTEM
|18,87
|10.097.631
|% -7,23
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,20
|1.068.530.887
|% 2,31
|
|FENER
|35,74
|641.664.202
|% 4,75
|
|GSRAY
|3,59
|532.896.648
|% -1,64
|
|ASELS
|16,91
|523.935.444
|% 0,06
|
|GARAN
|6,80
|386.187.117
|% 0,59
|
|SISE
|6,20
|1.068.530.887
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,59
|532.896.648
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,73
|214.046.917
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,28
|270.859.678
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,99
|329.940.050
|% 0,67
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4376
|7,4429
|% 0,14
|
|Euro
|8,8125
|8,8184
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,8503
|9,8997
|% 0,13
|
|Frank
|8,1358
|8,1848
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9774
|1,9873
|% 0,12
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|8,78
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.143
|7,59
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,68
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,39
|44,39
|0,32
|