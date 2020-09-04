***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
04.09.2020 16:11
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 78.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 02.09.2020 tarih ve 55/1102 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873325
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.076
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|Önceki Kapanış
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1.090
En Düşük
1.073
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,4158
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467,53
En Düşük
459,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4489
|7,4545
|% 0,29
|
|Euro
|8,7935
|8,8053
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,8063
|9,8555
|% -0,32
|
|Frank
|8,0984
|8,1471
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9792
|1,9892
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-10,90
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-1,40
|