***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.10.2020 17:48
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1102 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880837
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,57
|Açılış
|: 487,09
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8751
|7,8775
|% 0,27
|
|Euro
|9,2970
|9,3122
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2580
|10,3094
|% 0,38
|
|Frank
|8,6260
|8,6780
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-6,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında