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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

03.11.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1286 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885831


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PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
KARTN 2.193,30 252.285.407 % 9,99  
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Altın Ons 1.907 1.908 11,93  
Altın Gr. 523 523 8,81  
Cumhuriyet 3.468 3.520 70,00  
Tam 3.455 3.541 74,22  
Yarım 1.670 1.713 35,90  
Çeyrek 838 857 17,95  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 0,23  
Gümüş Gr. 6,67 6,67 0,13  
B. Petrol 40,03 40,03 1,06  
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