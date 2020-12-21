***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.12.2020 19:09
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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19.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 77.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 10.12.2020 tarih ve 76/1536 karar sayısı ile 76.000.000 TL olarak onaylanmış ve 2020/75 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894134
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
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1.402
En Düşük
1.369
18:057,6386
En Yüksek
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|: 0,13%
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|: 7,6850
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|Önceki Kapanış
|: 7,6650
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7,7362
En Düşük
7,6252
18:059,3586
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472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6321
|7,6386
|% 0,13
|
|Euro
|9,3449
|9,3586
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,1782
|10,2293
|% -0,84
|
|Frank
|8,5915
|8,6433
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0290
|2,0392
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-3,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,10
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|-1,50
|