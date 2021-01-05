***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
05.01.2021 16:44
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve 76/1536 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897161
BIST
17:161.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,39
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:167,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:169,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:16465,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,14
|Açılış
|: 465,94
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DGGYO
|9,24
|5.495.002
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.395.412
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.807.178
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.295.310
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,40
|3.243.500.155
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.295.310
|% -9,94
|
|PETKM
|5,21
|1.843.039.027
|% 4,62
|
|GARAN
|10,08
|1.757.433.649
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,60
|1.626.563.190
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,40
|3.243.500.155
|% 2,13
|
|PETKM
|5,21
|1.843.039.027
|% 4,62
|
|KARSN
|3,62
|1.050.077.019
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,03
|787.634.609
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,72
|728.088.506
|% -2,51
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4229
|% 0,01
|
|Euro
|9,1038
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0562
|10,1066
|% 0,21
|
|Frank
|8,4089
|8,4595
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% 0,13
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
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