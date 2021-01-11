***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2021 15:06
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve 76/1536 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900077
BIST
14:531.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:537,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:539,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:53442,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,54
|Açılış
|: 442,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:51
|TURGG
|146,30
|85.831.666
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.423.101
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.084
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.172.716
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.538.645.393
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.167.592.049
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|893.921.610
|% 3,11
|
|TCELL
|17,11
|795.855.854
|% 1,54
|
|KOZAA
|17,18
|748.097.611
|% 4,88
|
|SKBNK
|1,66
|893.921.610
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.167.592.049
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|507.244.753
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|224.863.453
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|645.720.897
|% 0,95
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4337
|7,4398
|% 0,90
|
|Euro
|9,0458
|9,0552
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0203
|10,0705
|% 0,50
|
|Frank
|8,3293
|8,3794
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9781
|1,9881
|% 0,96
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,52
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|