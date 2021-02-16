***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.02.2021 17:21
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 71.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 11.02.2021 tarih ve 7/180 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910089
BIST
17:231.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,73
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.576
En Düşük
1.522
17:237,0082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0000
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|Önceki Kapanış
|: 6,9650
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7,0183
En Düşük
6,8965
17:238,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5013
En Düşük
8,3877
17:23403,04
En Yüksek
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|: -1,03%
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|Açılış
|: 403,04
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|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,03
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|89.010.172
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|33.119.150
|% 9,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,27
|77.610.891
|% -8,33
|
|TGSAS
|24,00
|220.068.038
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|145,70
|2.744.520.258
|% -2,02
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|SASA
|38,70
|2.040.746.874
|% 2,22
|
|GUBRF
|76,20
|1.877.153.761
|% 4,17
|
|GARAN
|9,80
|1.534.659.938
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,54
|1.351.077.387
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,51
|1.518.946.369
|% -1,18
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|475.404.613
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|638.899.534
|% -2,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0024
|7,0082
|% 0,63
|
|Euro
|8,4809
|8,4891
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7028
|9,7514
|% 0,50
|
|Frank
|7,8229
|7,8700
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8624
|1,8717
|% 0,61
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,57
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,19
|
Seans Raporu
17:23
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17:37KRGYO
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 899, 211 adet işlem
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Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 34, 665.00 milyon TL de
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Yüzde -6.96 oranında düşüşle 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 376, 098 adet işlem
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Yüzde -7.84 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 660, 810 adet işlem
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17:32KRGYO
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 762, 117 adet işlem