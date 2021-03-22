***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/180 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919754BIST