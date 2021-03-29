***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
29.03.2021 17:38
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 93.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 25.03.2021 tarih ve 15/470 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921537
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0852
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
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8,2062
En Düşük
8,0015
18:059,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,5950
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6754
En Düşük
9,4521
18:05450,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 450,49
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|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1625
|8,1655
|% 1,05
|
|Euro
|9,6156
|9,6421
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2527
|11,3092
|% 1,28
|
|Frank
|8,6862
|8,7385
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-18,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:59VESBE
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17:55CMBTN
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