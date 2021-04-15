***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2021 15:41
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/470 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928505
BIST
16:001.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:008,0757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:009,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
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9,7728
En Düşük
9,6004
16:00453,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,42
|Açılış
|: 453,74
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TRGYO
|3,85
|271.877.257
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|73.951.471
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.150.594
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|160.752.740
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.579.008
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.555.038
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.199.357
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.808.717.155
|% 4,43
|
|EREGL
|18,31
|1.298.795.699
|% 4,51
|
|SASA
|46,58
|1.076.057.853
|% 0,09
|
|KRDMD
|7,75
|1.061.062.680
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,19
|1.032.314.933
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.808.717.155
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.032.314.933
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|226.319.502
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,04
|791.601.196
|% 2,02
|
|ODAS
|3,70
|520.041.322
|% 1,37
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0713
|8,0757
|% 0,06
|
|Euro
|9,6727
|9,6851
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1030
|11,1587
|% 0,23
|
|Frank
|8,7012
|8,7536
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1461
|2,1569
|% 0,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|12,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|9,14
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|4,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
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