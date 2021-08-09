***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.08.2021 17:07
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 76.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1175 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956097
BIST
17:141.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:148,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:1410,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:14482,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -6,08
|Açılış
|: 482,64
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GENIL
|14,30
|573.878.400
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.657.614
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.662.283
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.782
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.204
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.269.513
|% -10,00
|
|DOBUR
|15,51
|911.295
|% -9,98
|
|ISGSY
|9,66
|53.924.389
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.966.775
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,60
|29.606.789
|% -8,50
|
|GARAN
|9,18
|1.229.885.856
|% -0,54
|
|SISE
|8,25
|1.093.618.401
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.986.456
|% -0,50
|
|THYAO
|12,88
|580.542.039
|% 0,39
|
|GENIL
|14,30
|573.878.400
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.839.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|490.560.580
|% -0,81
|
|GARAN
|9,18
|1.229.885.856
|% -0,54
|
|SISE
|8,25
|1.093.618.401
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.986.456
|% -0,50
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6388
|8,6409
|% 0,29
|
|Euro
|10,1619
|10,1680
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9352
|11,9950
|% 0,16
|
|Frank
|9,3661
|9,4225
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,23
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-26,39
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-32,83
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,88
|
|Çeyrek
|775
|792
|-7,95
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|-2,07
|
Seans Raporu
17:14
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