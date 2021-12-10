***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.12.2021 17:00
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 88.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 02.12.2021 tarih ve 63/1748 karar sayısı ile 74.000.000 TL olarak onaylanmış ve 2021/61 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982720
BIST
17:122.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1213,8829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0957
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1215,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0901
|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,7569
En Düşük
15,4828
17:12796,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,22
|Açılış
|: 796,46
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.148.802
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|88.814.697
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.865.728.099
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|SISE
|15,65
|2.328.470.197
|% 1,62
|
|ASELS
|24,60
|1.510.920.460
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.299.359
|% -0,40
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,55
|839.309.603
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.829.547
|% -2,45
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8800
|13,8829
|% 0,69
|
|Euro
|15,6592
|15,6859
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,2936
|18,3854
|% 0,65
|
|Frank
|14,9666
|15,0567
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6886
|3,7071
|% 0,65
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|