***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 88.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 02.12.2021 tarih ve 63/1748 karar sayısı ile 74.000.000 TL olarak onaylanmış ve 2021/61 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982720BIST