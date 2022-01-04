***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
04.01.2022 16:02
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1748 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988637
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 0,5342
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,6025
En Düşük
12,9640
18:0515,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,5642
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3660
En Düşük
14,6944
18:05790,47
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 31,47
|Açılış
|: 790,98
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,17
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5482
|13,5767
|% 3,89
|
|Euro
|15,2918
|15,3442
|% 3,66
|
|Sterlin
|18,3150
|18,4069
|% 4,09
|
|Frank
|14,7568
|14,8457
|% 3,94
|
|Riyal
|3,6015
|3,6196
|% 3,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|11,14
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,71
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,38
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında