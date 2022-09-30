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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

30.09.2022 16:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 320.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1434 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066353


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