***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2022 16:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 320.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1434 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066353
BIST
16:233.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 16,50
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:2318,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
16:2318,0872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0702
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0585
16:23991,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 991,89
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BFREN
|1.529,40
|49.896.641
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.829.487
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|479.152.563
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,08
|2.441.304.117
|% -8,57
|
|ELITE
|25,52
|29.805.269
|% -5,41
|
|PENTA
|388,20
|21.427.645
|% -5,20
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,08
|2.441.304.117
|% -8,57
|
|THYAO
|68,60
|2.413.053.854
|% 0,00
|
|SASA
|68,95
|2.050.147.966
|% 4,71
|
|ASELS
|29,32
|1.529.582.182
|% -1,94
|
|ALARK
|56,95
|1.503.880.703
|% 1,15
|
|ISGYO
|6,08
|2.441.304.117
|% -8,57
|
|EKGYO
|3,83
|1.239.477.908
|% 0,26
|
|TSKB
|2,43
|427.017.490
|% -3,19
|
|ODAS
|6,18
|1.058.537.607
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,07
|1.066.051.987
|% 0,57
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5315
|18,5356
|% 0,16
|
|Euro
|18,0739
|18,0872
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4606
|20,5632
|% -0,23
|
|Frank
|18,8201
|18,9335
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9204
|4,9451
|% 0,24
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,44
|
|Altın Gr.
|991
|991
|3,43
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|69,00
|
|Tam
|6.675
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.247
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|-0,88
|
Seans Raporu
16:23
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, PETKM
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 54 artarak (% 0.48 ) 2, 808
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, ZOREN, BFREN, EKIZ, UZERB
-
16:38
SMRTG, ASUZU, BRLSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:38
AGYO, PENTA, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında