***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2020 12:29
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/85 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
EK: 2 SEKFA_İhraç Belgesi_ve_Ekleri.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817566
BIST
14:29121.899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -384,38
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:295,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9910
En Düşük
5,9771
14:296,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:29301,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 301,96
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.416.456
|% 19,97
|
|KRSAN
|10,81
|68.362
|% 9,97
|
|HUBVC
|38,96
|3.272.658
|% 8,16
|
|IZFAS
|2,15
|533.859
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,24
|149.033.774
|% 5,08
|
|DOKTA
|54,45
|70.315.370
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|SALIX
|7,00
|150.850
|% -4,63
|
|ODAS
|2,28
|181.252.605
|% 1,33
|
|PGSUS
|70,00
|163.119.334
|% -2,44
|
|IHLGM
|1,24
|149.033.774
|% 5,08
|
|DOKTA
|54,45
|70.315.370
|% -14,99
|
|TMSN
|7,35
|36.618.310
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,24
|149.033.774
|% 5,08
|
|ODAS
|2,28
|181.252.605
|% 1,33
|
|POLHO
|3,41
|36.386.278
|% 1,19
|
|KUYAS
|2,10
|20.497.232
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|31.642.990
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7234
|7,7621
|% 0,09
|
|Frank
|6,1096
|6,1464
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,22
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
|
Seans Raporu
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -707, 28 kaybederek (% -0.48 ) 145, 951
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14:41
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14:41XU100
Endeks 121, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 5, 904.00 milyon TL de
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14:41TSGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 875 adet işlem
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14:40TEKTU
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 317, 918 adet işlem