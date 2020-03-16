***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.03.2020 14:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 81.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
Ek Açıklamalar
06.03.2020 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 13.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştırir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Karar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829327
BIST
14:1288.608
En Yüksek
|Değişim
|: -7,32%
|| -6.997,38
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.595
14:126,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:127,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0993
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:12302,63
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -8,76
|Açılış
|: 302,63
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,94
|66.475.996
|% 7,69
|
|VKING
|3,73
|6.345.480
|% 4,48
|
|KUYAS
|1,10
|9.577.983
|% 3,77
|
|YAPRK
|6,22
|296.146
|% 2,47
|
|KOZAL
|54,90
|38.872.611
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.613.618
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.052.840
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|1.225.408
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|713.748
|% -10,00
|
|ASELS
|23,24
|408.560.708
|% -8,72
|
|THYAO
|8,39
|335.147.335
|% -8,21
|
|GARAN
|8,28
|309.470.366
|% -8,10
|
|ECILC
|3,73
|181.849.937
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,09
|112.871.366
|% -5,43
|
|ODAS
|1,25
|86.947.645
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|54.891.708
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,09
|112.871.366
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|57.608.081
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,91
|91.215.163
|% -7,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8277
|7,8669
|% 1,03
|
|Frank
|6,7272
|6,7677
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6963
|1,7048
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-48,23
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-12,00
|
|Tam
|2.051
|2.106
|-17,61
|
|Yarım
|991
|1.019
|-8,52
|
|Çeyrek
|497
|509
|-4,25
|
|Gümüş.Ons
|12,61
|12,65
|-2,09
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,40
|
|B. Petrol
|30,77
|30,77
|-3,08
|
Seans Raporu
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8307, 96 kaybederek (% -7.17 ) 107, 541
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, YKBNK
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14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IZFAS, VKFYO
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14:22XU100
Endeks 88, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 19 altında . İşlem hacmi 3, 372.00 milyon TL de
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14:17XU100
Endeks 88, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 04 altında . İşlem hacmi 3, 338.00 milyon TL de