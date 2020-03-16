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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.03.2020 14:19
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 81.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020

Ek Açıklamalar
06.03.2020 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 13.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştırir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Karar.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829327


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