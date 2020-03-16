***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 81.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.03.2020Ek Açıklamalar06.03.2020 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 13.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştırir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Karar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829327BIST