***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.04.2020 10:36
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 81.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 81.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 09.04.2020 tarih ve 21/468 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
EK: 2 SEKFA_İhraç_Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838107
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
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|Önceki Kapanış
|: 98.550
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99.044
En Düşük
94.602
18:056,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5264
En Düşük
7,4578
18:05381,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 381,75
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|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|15.703.862
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.859.952
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.456.711
|% -10,00
|
|KLNMA
|44,00
|210.833.297
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.180.058
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|2.224.685.660
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.182
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.300.769.463
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.224.685.660
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.814.820.057
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.031.398.830
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.386.027
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.300.769.463
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|401.025.136
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.386.027
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.704.484
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.473.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 0,16
|
|Frank
|7,1170
|7,1599
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8294
|1,8386
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,71
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.506
|26,20
|
|Tam
|2.513
|2.579
|27,00
|
|Yarım
|1.223
|1.255
|13,10
|
|Çeyrek
|613
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|-2,16
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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