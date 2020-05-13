***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 81.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.04.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2020 tarih ve 21/468 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdfEK: 2 SEKFA_Ek İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844743BIST