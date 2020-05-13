***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.05.2020 17:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 81.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.04.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2020 tarih ve 21/468 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
EK: 2 SEKFA_Ek İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844743
BIST
17:08100.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 986,43
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:086,9793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:087,5780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:08383,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 383,26
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.554.673
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,24
|11.681.815
|% -7,32
|
|ASELS
|29,04
|1.716.984.229
|% 5,91
|
|KRDMD
|2,48
|565.603.189
|% 3,77
|
|GARAN
|7,95
|548.995.558
|% 0,51
|
|THYAO
|10,69
|547.929.373
|% 0,47
|
|ECILC
|5,96
|536.608.761
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,48
|565.603.189
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,30
|180.510.546
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,87
|519.756.444
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,20
|279.732.996
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|208.120.330
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5189
|8,5617
|% -0,39
|
|Frank
|7,1702
|7,2134
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|5,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.512
|1,40
|
|Tam
|2.542
|2.577
|1,40
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 794, 35 artarak (% 0.68 ) 116, 913
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17:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, KRDMD, GARAN
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17:20XU100
Endeks 100, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 11, 574.00 milyon TL de
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17:19UZERB
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 844 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 100, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 11, 471.00 milyon TL de