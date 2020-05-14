SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.001.242
|% 10,00
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4658
|8,5082
|% -0,52
|Frank
|7,1248
|7,1677
|% -0,29
|Riyal
|1,8485
|1,8578
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,61
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,77
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|-3,70
|Tam
|2.544
|2.580
|-3,70
|Yarım
|1.241
|1.261
|-1,80
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,85
Seans Raporu
- 16:28BRMEN Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 938, 582 adet işlem
- 16:26XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -780, 21 kaybederek (% -0.84 ) 92, 568
- 16:26 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, CASA, MZHLD, ISBIR, EGCYO, DARDL, YBTAS, EMNIS, UMPAS, UZERB
- 16:26 Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, ALYAG, METAL, DIRIT, IZTAR, EKIZ, ARTI, IDEAS, BMELK, TACTR
- 16:26 ACSEL, ISKUR, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında