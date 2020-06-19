***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2020 17:16
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 71.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 18.06.2020 tarih ve 36/739 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_İhraç_Belgesi_ve_Eki.pdf
EK: 2 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852054
BIST
17:56113.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 954,83
|Açılış
|: 113.561
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|Önceki Kapanış
|: 112.495
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114.338
En Düşük
112.858
17:566,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8810
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6,8607
En Düşük
6,8330
17:567,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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7,7180
En Düşük
7,6528
17:56382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
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|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.431.550
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.360.434
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.174.163.340
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|352.514
|% 9,80
|
|PRKAB
|4,49
|118.746.962
|% 9,78
|
|EGCYO
|1,44
|1.491.688
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.412.522
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.143.064
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|690.162
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.910.276.851
|% -0,49
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|TCELL
|16,94
|2.028.678.670
|% 4,37
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|458.880.632
|% -2,63
|
|PETKM
|4,14
|935.131.061
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4393
|8,4816
|% -0,62
|
|Frank
|7,1649
|7,2080
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|15,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.505
|18,90
|
|Tam
|2.557
|2.569
|17,40
|
|Yarım
|1.246
|1.256
|9,40
|
|Çeyrek
|625
|629
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
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