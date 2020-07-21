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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.07.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.06.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/739 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
EK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860976


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QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.604.879 % 10,00  
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Sterlin 8,6827 8,7262 % 0,32  
Frank 7,2908 7,3347 % 0,24  
Riyal 1,8178 1,8269 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 22,98  
Altın Gr. 404 404 3,66  
Cumhuriyet 2.625 2.647 24,00  
Tam 2.704 2.716 24,70  
Yarım 1.313 1.329 12,10  
Çeyrek 658 665 6,00  
Gümüş.Ons 21,01 21,05 1,10  
Gümüş Gr. 4,61 4,62 0,23  
B. Petrol 44,41 44,41 1,13  
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