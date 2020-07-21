***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.07.2020 17:57
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.06.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/739 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
EK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860976
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8324
18:057,8732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8732
En Düşük
7,8233
18:05404,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,68
|Açılış
|: 404,44
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6827
|8,7262
|% 0,32
|
|Frank
|7,2908
|7,3347
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,98
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.625
|2.647
|24,00
|
|Tam
|2.704
|2.716
|24,70
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
|
|Çeyrek
|658
|665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,05
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
|
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