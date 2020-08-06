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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.08.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 78.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 78.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865999


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KLGYO 8,71 36.496.438 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.131.734 % 9,95  
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Altın Gr. 479 479 17,06  
Cumhuriyet 3.294 3.344 175,00  
Tam 3.283 3.398 213,80  
Yarım 1.594 1.647 92,30  
Çeyrek 799 828 49,90  
Gümüş.Ons 28,06 28,09 1,12  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,42  
B. Petrol 45,37 45,37 0,18  
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