***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.09.2020 14:35
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 78.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 78.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 03.09.2020 tarih ve 55/1102 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SEKFA Basvuru_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873296
BIST
15:471.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.087
En Düşük
1.073
15:477,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:478,7999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:47462,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,08
|Açılış
|: 462,35
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.961.736
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.290.377
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.684.027
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.519.381
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.701.420
|% -6,46
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|FENER
|35,52
|686.096.522
|% 4,10
|
|ASELS
|16,94
|603.364.689
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|443.248.830
|% 0,89
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|KRDMD
|3,01
|403.798.869
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,74
|230.477.043
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|295.703.119
|% 6,94
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4493
|7,4545
|% 0,29
|
|Euro
|8,7961
|8,7999
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,8356
|9,8849
|% -0,02
|
|Frank
|8,1301
|8,1791
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% 0,20
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-1,92
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|9,36
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,53
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,05
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,12
|