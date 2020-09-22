***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2020 16:20
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 79.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2020
Ek Açıklamalar
21.09.2020 tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 22.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876173
BIST
17:361.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:367,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:368,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:36469,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 469,95
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:34
|NATEN
|29,26
|162.432.283
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.717.430
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.880.666
|% -9,98
|
|ARMDA
|74,00
|15.114.325
|% -9,98
|
|SISE
|6,68
|1.874.132.198
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,27
|955.339.568
|% 2,83
|
|PETKM
|4,26
|713.452.108
|% 2,40
|
|ODAS
|2,59
|573.754.452
|% 4,44
|
|THYAO
|10,53
|471.362.787
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,27
|955.339.568
|% 2,83
|
|SISE
|6,68
|1.874.132.198
|% 1,98
|
|ODAS
|2,59
|573.754.452
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,01
|349.358.821
|% 2,03
|
|PETKM
|4,26
|713.452.108
|% 2,40
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6622
|7,6654
|% 0,44
|
|Euro
|8,9768
|8,9821
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7355
|9,7844
|% -0,19
|
|Frank
|8,3022
|8,3522
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% 0,23
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-3,67
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|29,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|28,51
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|13,79
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|0,48
|