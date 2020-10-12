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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.10.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 78.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1102 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880836


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Çeyrek 778 795 -0,83  
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Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,02  
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