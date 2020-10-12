***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 78.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1102 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Basvuru_Formu.pdfEK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880836BIST