***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.11.2020 17:11
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 79.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1286 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Basvuru Formu.pdf
EK: 2 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885830
BIST
17:131.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.139
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|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:138,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,5468
En Düşük
8,4096
17:139,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1537
|Açılış
|: 10,0000
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0092
En Düşük
9,7754
17:13523,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 9,31
|Açılış
|: 523,68
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|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:13
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5057
|8,5119
|% 0,85
|
|Euro
|9,9647
|9,9770
|% 1,56
|
|Sterlin
|11,0696
|11,1252
|% 1,85
|
|Frank
|9,2922
|9,3482
|% 1,63
|
|Riyal
|2,2696
|2,2809
|% 1,14
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,77
|
|Altın Gr.
|523
|523
|9,03
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.524
|74,00
|
|Tam
|3.458
|3.544
|76,62
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|37,06
|
|Çeyrek
|838
|857
|18,53
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|1,13
|
Seans Raporu
17:13
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17:24PEGYO
Yüzde 8.87 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 454, 030 adet işlem
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17:23HATEK
Yüzde 8.47 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 762 adet işlem
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17:22ALCTL
Yüzde 5.56 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395, 879 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 1, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 16, 890.00 milyon TL de
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17:19CEOEM
Yüzde 6.84 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 454, 612 adet işlem