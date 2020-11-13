***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.11.2020 15:50
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 77.000.000
Para Birt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 77.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888428
BIST
16:201.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:207,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:209,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:20467,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,87
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.267.591
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,28
|1.131.354.132
|% 0,64
|
|PETKM
|4,75
|971.568.669
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|TSKB
|2,29
|712.884.710
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|462.460.822
|% 0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6928
|7,6967
|% 0,10
|
|Euro
|9,0877
|9,1079
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,1181
|10,1689
|% 0,57
|
|Frank
|8,3932
|8,4438
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% 0,19
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|12,91
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,20
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,13
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|