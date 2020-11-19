***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.11.2020 17:15
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 77.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020
Ek Açıklamalar
13.11.2020 tarih ve 70 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 19.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889252
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
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|Önceki Kapanış
|: 1.295
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1.326
En Düşük
1.278
18:057,5899
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1261
|Açılış
|: 7,6200
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9964
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
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|Açılış
|: 8,9900
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|Önceki Kapanış
|: 9,1700
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9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -10,76
|Açılış
|: 453,37
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|Önceki Kapanış
|: 464,13
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464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5804
|7,5899
|% -1,63
|
|Euro
|8,9825
|8,9964
|% -1,68
|
|Sterlin
|9,9940
|10,0441
|% -2,12
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -1,81
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,62
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,95
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
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