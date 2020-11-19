Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.11.2020 17:15



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 77.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020

Ek Açıklamalar
13.11.2020 tarih ve 70 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 19.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889252


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.313
Değişim :  1,41% |  18,30
Açılış :  1.294  
Önceki Kapanış :  1.295  
En Yüksek
1.326 En Düşük
1.278
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 891,30 13.804.182 % 10,00  
GUBRF 41,58 660.038.054 % 10,00  
IZTAR 12,76 4.091.094 % 10,00  
KLMSN 17,05 160.928.856 % 10,00  
CASA 60,50 2.205.588 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5804 7,5899 % -1,63  
Euro 8,9825 8,9964 % -1,68  
Sterlin 9,9940 10,0441 % -2,12  
Frank 8,2802 8,3301 % -1,81  
Riyal 2,0153 2,0254 % -1,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -9,62  
Altın Gr. 453 453 -10,95  
Cumhuriyet 3.017 3.062 -85,00  
Tam 3.002 3.080 -85,19  
Yarım 1.451 1.490 -41,22  
Çeyrek 728 745 -20,60  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 -0,34  
Gümüş Gr. 5,82 5,83 -0,20  
B. Petrol 43,97 43,97 -0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru