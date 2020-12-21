***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.12.2020 19:08
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarının değişmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 77.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 10.12.2020 tarih ve 76/1536 karar sayısı ile 76.000.000 TL olarak onaylanmış ve 2020/75 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894133
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
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1.402
En Düşük
1.369
18:057,6326
En Yüksek
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|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,6850
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|Önceki Kapanış
|: 7,6650
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7,7362
En Düşük
7,6252
18:059,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
18:05461,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 461,00
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|Önceki Kapanış
|: 461,55
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472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6311
|7,6326
|% 0,05
|
|Euro
|9,3438
|9,3570
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2490
|10,3004
|% -0,15
|
|Frank
|8,5929
|8,6446
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0287
|2,0388
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-3,51
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,10
|