***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarının değişmesiYetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 77.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 10.12.2020 tarih ve 76/1536 karar sayısı ile 76.000.000 TL olarak onaylanmış ve 2020/75 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 SEKFA_Basvuru_Formu .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894133BIST