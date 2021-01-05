***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.01.2021 16:44
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.12.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve 76/1536 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf
EK: 2 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897160
BIST
17:221.482
En Yüksek
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17:22465,77
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466,23
En Düşük
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|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.542.987
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.871.806
|% -9,99
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|NIBAS
|51,50
|39.707.715
|% -9,97
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|EKGYO
|2,40
|3.254.447.703
|% 2,13
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|GUBRF
|69,75
|2.487.227.309
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.077.387.629
|% 6,02
|
|GARAN
|10,11
|1.780.968.500
|% -2,03
|
|KOZAL
|105,20
|1.659.876.382
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.254.447.703
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.077.387.629
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.056.189.757
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,05
|798.741.078
|% -0,65
|
|ISGYO
|2,73
|731.042.671
|% -2,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4269
|7,4303
|% 0,11
|
|Euro
|9,1164
|9,1302
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0399
|10,0903
|% 0,05
|
|Frank
|8,3947
|8,4453
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9705
|1,9804
|% -0,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
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