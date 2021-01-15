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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.01.2021 16:13



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 71.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902617


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Yarım 1.407 1.444 8,03  
Çeyrek 706 722 4,02  
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