***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.01.2021 16:13
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 71.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902617
BIST
16:101.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -18,08
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:107,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0846
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:109,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
16:10442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,52
|Açılış
|: 442,73
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
443,05
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PKENT
|1.076,90
|2.239.129
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|16.076.914
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|181.301.515
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.958.491
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.424.642.069
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,10
|1.629.000.892
|% 2,35
|
|THYAO
|13,28
|1.340.547.132
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,48
|1.334.053.932
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,47
|1.239.917.684
|% -4,41
|
|EKGYO
|2,48
|1.334.053.932
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,47
|1.239.917.684
|% -4,41
|
|SISE
|7,83
|2.424.642.069
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|464.884.846
|% -2,44
|
|TSKB
|1,87
|479.571.280
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4403
|7,4455
|% 1,15
|
|Euro
|9,0190
|9,0270
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,1032
|10,1539
|% 0,52
|
|Frank
|8,3403
|8,3905
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% 1,08
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|1,09
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,19
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.911
|2.985
|16,60
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|8,03
|
|Çeyrek
|706
|722
|4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,83
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 31 kaybederek (% -1.33 ) 1, 659
-
16:18XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 23, 508.00 milyon TL de
-
16:18CRFSA
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 337 adet işlem
-
16:15RAYSG
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 15.95 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 804 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 23, 267.00 milyon TL de