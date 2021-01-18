***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.01.2021 16:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
15.01.2021 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 18.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903037
BIST
17:241.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.525
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|Önceki Kapanış
|: 1.524
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1.549
En Düşük
1.509
17:247,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,5447
En Düşük
7,4427
17:249,0623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,0400
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|Önceki Kapanış
|: 9,0550
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9,1177
En Düşük
8,9816
17:24442,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,15
|Açılış
|: 442,96
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|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KONTR
|33,66
|207.155.263
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.275.640
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.928.157
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,78
|58.094.495
|% -7,48
|
|SILVR
|9,46
|28.351.024
|% -6,06
|
|PEGYO
|1,64
|42.621.009
|% -5,95
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,19
|1.791.407.512
|% 8,77
|
|DOHOL
|3,57
|1.679.026.972
|% 3,18
|
|KOZAL
|118,50
|1.447.203.734
|% 2,07
|
|GARAN
|10,04
|1.200.382.580
|% 0,20
|
|SISE
|7,76
|979.520.239
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,57
|1.679.026.972
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,48
|759.046.190
|% 1,22
|
|IHLGM
|1,48
|407.999.147
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|529.350.329
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,19
|1.791.407.512
|% 8,77
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5006
|7,5068
|% 0,65
|
|Euro
|9,0549
|9,0618
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1358
|10,1866
|% 0,34
|
|Frank
|8,3821
|8,4326
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9944
|2,0044
|% 0,61
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,34
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|6,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-1,63
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-0,79
|
|Çeyrek
|709
|725
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,09
|
|B. Petrol
|54,94
|54,94
|-0,16
|
Seans Raporu
17:22
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17:36AKGRT
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 668 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.89 ) 1, 669
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TSKB
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Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 24, 428.00 milyon TL de
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17:34ISGYO
Yüzde 4.82 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 922, 915 adet işlem