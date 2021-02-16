***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 71.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 11.02.2021 tarih ve 7/180 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadırEklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 SEKFA Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910088BIST