***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.02.2021 17:21
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 71.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 11.02.2021 tarih ve 7/180 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SEKFA Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910088
BIST
17:241.541
En Yüksek
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En Düşük
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|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
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|ISKPL
|38,66
|89.010.172
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|33.119.150
|% 9,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
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|
|GUBRF
|76,20
|1.877.153.761
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|
|YKBNK
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|% -2,05
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,0024
|7,0082
|% 0,63
|
|Euro
|8,4809
|8,4891
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,6996
|9,7482
|% 0,47
|
|Frank
|7,8215
|7,8686
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8618
|1,8712
|% 0,59
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|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
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|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
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|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
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|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
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|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
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|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
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|62,91
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