***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.03.2021Ek Açıklamalar26.02.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 01.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913931BIST