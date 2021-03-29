***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.03.2021 17:38
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 93.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 25.03.2021 tarih ve 15/470 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SEKFA Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921536
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
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1.399
En Düşük
1.382
18:058,1837
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,0015
18:059,6542
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 9,5950
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|Önceki Kapanış
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9,6754
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|KOZAL
|118,00
|629.743.864
|% 1,20
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|HDFGS
|4,96
|252.435.114
|% 4,20
|
|BIMAS
|70,90
|227.274.570
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|OSTIM
|2,99
|176.240.661
|% 9,93
|
|KLGYO
|2,35
|129.594.355
|% 9,81
|
|ODAS
|3,48
|193.225.920
|% 1,75
|
|TRGYO
|3,33
|181.273.084
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1762
|8,1837
|% 1,28
|
|Euro
|9,6357
|9,6542
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,2457
|11,3021
|% 1,22
|
|Frank
|8,6874
|8,7398
|% 1,38
|
|Riyal
|2,1740
|2,1849
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-20,90
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
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|B. Petrol
|64,48
|64,48
|0,05
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Seans Raporu
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17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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