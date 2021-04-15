***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.03.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/470 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Başvuru Formu.pdfEK: 2 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928504BIST