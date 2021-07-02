***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.07.2021 16:40
imi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 76.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945795
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05497,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.255.366
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.005.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.231.451
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.328.937
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.975.517
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|59.394.672
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.624.211
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|53.999.336
|% -9,96
|
|THYAO
|13,73
|1.362.062.517
|% -0,15
|
|ARCLK
|32,32
|915.212.887
|% 8,31
|
|KCHOL
|19,50
|866.384.730
|% 5,23
|
|SASA
|28,56
|732.957.084
|% 3,18
|
|KOZAL
|112,70
|662.985.970
|% -4,89
|
|PEKGY
|1,21
|163.255.366
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|211.634.870
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,19
|232.959.479
|% 0,00
|
|THYAO
|13,73
|1.362.062.517
|% -0,15
|
|GARAN
|8,40
|519.522.731
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6898
|8,6912
|% 0,47
|
|Euro
|10,2927
|10,2988
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9401
|12,0000
|% 0,61
|
|Frank
|9,3733
|9,4298
|% 0,70
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|6,73
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de