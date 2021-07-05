***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.07.2021Ek Açıklamalar02.07.2021 tarih ve 105 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946162BIST