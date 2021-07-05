***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2021 14:41
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2021
Ek Açıklamalar
02.07.2021 tarih ve 105 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946162
BIST
14:271.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:278,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:2710,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:27499,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 499,78
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:27
|VAKFN
|11,77
|8.592.284
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.634.358
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.678.398
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.779
|% 9,87
|
|TSPOR
|2,75
|46.152.543
|% 9,13
|
|PKENT
|2.304,00
|2.026.068
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|58.709.777
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,92
|1.798.632
|% -4,05
|
|THYAO
|14,00
|757.234.043
|% 1,89
|
|SASA
|29,30
|394.862.879
|% 2,38
|
|KOZAL
|112,50
|225.960.022
|% -0,27
|
|KCHOL
|19,61
|203.105.880
|% 0,82
|
|MEDTR
|31,80
|193.183.586
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,21
|148.027.588
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|82.268.470
|% 4,96
|
|THYAO
|14,00
|757.234.043
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,89
|85.083.568
|% 0,00
|
|HALKB
|5,08
|153.892.495
|% 2,42
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6671
|8,6711
|% -0,10
|
|Euro
|10,2914
|10,2978
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9871
|12,0472
|% 0,15
|
|Frank
|9,3828
|9,4394
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3062
|2,3178
|% -0,05
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,48
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|0,28
|