***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2021 17:07
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 76.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1175 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SEKFA Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956096
BIST
17:261.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.437
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|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:268,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:2610,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
|: 10,1200
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10,2133
En Düşük
10,1261
17:26483,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,90
|Açılış
|: 483,63
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|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CANTE
|11,99
|77.336.123
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.894
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.900.234
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.711.492
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.406.368
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.970.549
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|56.760.237
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,67
|29.954.889
|% -8,09
|
|DOBUR
|15,89
|1.089.531
|% -7,78
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|THYAO
|12,87
|592.072.621
|% 0,31
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.942.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|492.165.587
|% -0,81
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6395
|8,6435
|% 0,32
|
|Euro
|10,1588
|10,1639
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9524
|12,0123
|% 0,31
|
|Frank
|9,3830
|9,4395
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2998
|2,3114
|% 0,40
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-26,79
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-2,42
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