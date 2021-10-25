***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.10.2021 16:54
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 88.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 88.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972200
BIST
16:441.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,32
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:449,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:4411,1859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1455
16:44557,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 4,00
|Açılış
|: 558,34
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MERIT
|26,18
|24.259.301
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.213.097
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.434.156
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.300.407
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.569.383
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|49.990.633
|% -9,96
|
|AGESA
|19,99
|8.275.720
|% -6,76
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|302.549.111
|% -4,81
|
|GARAN
|9,10
|3.292.505.469
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,60
|951.311.796
|% 0,78
|
|SASA
|29,56
|862.056.864
|% 4,60
|
|KRDMD
|7,54
|731.563.375
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,52
|730.331.991
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,60
|951.311.796
|% 0,78
|
|GARAN
|9,10
|3.292.505.469
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,97
|367.021.590
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,52
|730.331.991
|% 1,28
|
|ODAS
|1,40
|158.060.219
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6133
|9,6177
|% 0,16
|
|Euro
|11,1531
|11,1859
|% -0,06
|
|Sterlin
|13,1768
|13,2429
|% 0,07
|
|Frank
|10,4179
|10,4807
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5535
|2,5663
|% 0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|16,55
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|52,12
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|25,21
|
|Çeyrek
|888
|909
|12,61
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,97
|
Seans Raporu
16:44
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