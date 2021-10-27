***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2021 16:56
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 88.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021
Ek Açıklamalar
25.10.2021 tarih ve 190 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 27.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972849
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0442
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0085
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,35
|Açılış
|: 548,59
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4896
|9,4915
|% -0,46
|
|Euro
|11,0376
|11,0585
|% -0,08
|
|Sterlin
|13,0210
|13,0863
|% -0,54
|
|Frank
|10,3125
|10,3746
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5246
|2,5372
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,69
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-1,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
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