***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.12.2021 16:59
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarının değişmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 74.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,88.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 02.12.2021 tarih ve 63/1748 karar sayısı ile 74.000.000 TL olarak onaylanmış ve 2021/61 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Basvuru Formu.pdf
EK: 2 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982719
BIST
17:542.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|: 2.034
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|Önceki Kapanış
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2.043
En Düşük
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En Düşük
13,7364
17:5415,6666
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:54
|EUHOL
|2,31
|22.938.408
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.590.923
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.624.487
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|NIBAS
|12,58
|187.246.590
|% 9,97
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
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|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
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|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
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|THYAO
|22,32
|5.131.682.805
|% 1,45
|
|KRDMD
|10,86
|3.599.304.756
|% 3,43
|
|PETKM
|9,20
|2.768.211.133
|% 2,91
|
|SISE
|15,69
|2.578.167.022
|% 1,88
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|GARAN
|11,74
|1.653.314.207
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.204.118.712
|% -0,79
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|KRDMD
|10,86
|3.599.304.756
|% 3,43
|
|PETKM
|9,20
|2.768.211.133
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,56
|933.700.249
|% -1,39
|
|TSKB
|1,59
|401.533.188
|% -2,45
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8321
|13,8344
|% 0,34
|
|Euro
|15,6284
|15,6666
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,2673
|18,3589
|% 0,50
|
|Frank
|14,9562
|15,0463
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6849
|3,7034
|% 0,55
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,22
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,05
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
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|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
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|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,28
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