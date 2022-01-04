***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 74.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1748 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Basvuru Formu.pdfEK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988635BIST