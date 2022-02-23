***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.02.2022 17:21
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022
Ek Açıklamalar
23.02.2022 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 23.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003772
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0160
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
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13,8382
En Düşük
13,8078
18:0515,7000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0200
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
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15,7000
En Düşük
15,6500
18:05846,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,25
|Açılış
|: 847,24
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|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8158
|13,8261
|% 0,07
|
|Euro
|15,6545
|15,6839
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,6512
|18,7448
|% -0,23
|
|Frank
|14,9808
|15,0710
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|0,90
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,60
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,42
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