***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.02.2022Ek Açıklamalar23.02.2022 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 23.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003772BIST